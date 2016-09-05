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Тренер: Кубок президента РФ по гребле выделяется уровнем организации и конкуренции

Спорт
5 сентября, 14:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Турнир проходил на гребном канале в Крылатском и завершился в воскресенье
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МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Высокий уровень организации и конкуренции является отличительной чертой Кубка президента России по гребле на байдарках и каноэ. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Александр Жданов.

Турнир проходил на гребном канале в Крылатском и завершился в воскресенье. Участниками заездов стали сильнейшие российские гребцы - Илья Штокалов, Юрий Постригай, Иван Штыль, Елена Анюшина, Кира Степанова, Елена Терехова и Александра Соколова. Конкуренцию россиянам составили спортсмены из Венгрии, Литвы, Белоруссии и Казахстана, которые были участниками олимпийских соревнований в Рио-де-Жанейро.

"Стоит отметить, что в турнире приняли участие сильнейшие российские гребцы, участники Олимпийских игр. Также приезжали гости из-за рубежа, призеры Игр-2016. К сожалению, не все иностранные спортсмены смогли приехать из-за того, что турнир прошел сразу после завершения Олимпиады в Рио. Несмотря на это, уровень конкуренции и показанных результатов достаточно высок, это делает турнир очень заметным", - сказал Жданов.

В рамках Кубка президента России были проведены заезды гребцов-паралимпийцев. Паралимпийская сборная России решением Международного паралимпийского комитета (IPC) отстранена от участия в Играх-2016. "Конечно, ребята после новости о недопуске ужасно расстроены, убиты горем, так как часть их жизни потрачена на подготовку к Играм, где они не примут участия. Настроение очень плохое, но несмотря на это, они показали хорошие результаты", - сообщил Жданов.

Кубок президента РФ по гребле проводится с 2010 года. Официальная программа соревнований состоит только из олимпийских дистанций, гостями на мероприятии выступают представители других дисциплин, развиваемых Международной федерацией гребли на байдарках и каноэ и Всероссийской федерацией гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) - гребля на лодках "Дракон", параканоэ, кануполо, фристайл.

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