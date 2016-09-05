Памятник известному в прошлом футболисту "Спартака" Ильину будет установлен на его могиле

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Благотворительный фонд поддержки ветеранов и молодежи футбольного клуба "Спартак" выделит средства на установку надгробного памятника бывшему нападающему клуба, олимпийскому чемпиону 1956 года в составе сборной СССР Анатолию Ильину. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Известный в прошлом футболист скончался 10 февраля в возрасте 84 лет.

"Он радовал своей игрой миллионы болельщиков нашей команды с конца 1940-х до начала 1960-х годов. После окончания ярчайшей футбольной карьеры Ильин в течение 33 лет передавал свой опыт юным игрокам СДЮШОР "Спартак". Благодаря кропотливой и вдумчивой работе учителя многие из его учеников получили путевки в большой футбол", - сообщается в заявлении.

Помимо победы на Олимпийских играх, Ильин пять раз становился чемпионом СССР, дважды - обладателем кубка страны. Он провел 252 матча за "Спартак" и забил 88 голов. В составе сборной СССР нападающий провел 31 игру и отметился 16 мячами.