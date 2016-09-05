Вице-премьер Дворкович признался в симпатии к магнитогорскому ХК "Металлург"

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ПЕКИН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Антон Маринин/.Заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович в ходе пресс-конференции перед началом матча между китайским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" и владивостокским "Адмиралом" признался журналистам, что симпатизирует магнитогорскому "Металлургу".
"Если уж говорить о клубах, то мне трудно выбрать среди московских команд, я нейтрально отношусь ко всем московским клубам, а симпатизирую магнитогорскому "Металлургу", который в прошлом сезоне вновь стал обладателем Кубка Гагарина", - рассказал Дворкович.
Однако вице-премьер уточнил, что безоговорочным фаворитом в мире хоккея для него является сборная России. "На первом месте, естественно, сборная России, тут сомнений быть не может", - заверил политик.
Также он отметил, что хоккей, по его мнению, является лучшим видом спорта для сплачивания коллектива. Он откровенно заявил, что "играет не очень хорошо", раньше предпочитал стоять в воротах, но теперь "выходит в поле".
Намерение создать команду КХЛ в Китае было обозначено в марте 2016 года. Тогда же президент Международной федерации хоккея Рене Фазель одобрил эту идею и заявил, что это поможет развитию хоккея в стране. А двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отметил, что одной из целей создания команды является поднятие уровня хоккея в Китае к зимним Олимпийским играм 2022 года, которые пройдут в Пекине. В июне "Куньлунь" подписал договор о праве на участие команды в чемпионате КХЛ сезона-2016/17 и стал седьмым по счету иностранным клубом лиги.