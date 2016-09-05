Футболист сборной России Джанаев тренируется по индивидуальной программе

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Вратарь сборной России по футболу Сослан Джанаев проводит тренировку перед товарищеским матчем с командой Ганы по индивидуальной программе. Все остальные игроки занимаются в общей группе, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Занятие проходит на стадионе "Локомотив" в Москве, на котором во вторник состоится товарищеская встреча.

В прошлую среду команда России провела товарищеский матч со сборной Турции (0:0) в Анталье. В четверг вечером с командой в Москве не тренировались те, кто вышел в стартовом составе на встречу с турками. В пятницу расположение сборной покинул полузащитник Дмитрий Тарасов, получивший травму в игре с турками.

Во вторник, 6 сентября, российская сборная проведет товарищеский матч с командой Ганы. Встреча пройдет на московском стадионе "Локомотив".