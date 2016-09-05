Черчесов: сборная РФ по футболу настраивается на игру с ганцами в позитивном русле

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Марк Пестряков/. Сборная России по футболу настраивается на товарищеский матч с командой Ганы в позитивном русле. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

6 сентября российская сборная проведет товарищеский матч с командой Ганы. Встреча пройдет на московском стадионе "Локомотив".

"Мы сразу определимся и выработаем тезис: у нас нет основного состава, есть стартовый, - сказал Черчесов. - Определяется по тому, кто как готов по функциональному состоянию, и все внимательно отслеживаем. Те игроки, которые вызваны в сборную, всегда будут основными, ну а стартовый состав будет выходить на поле с первых минут матча. Когда мы играли с Турцией, у нас не было возможностей опробовать какие-то вещи, но затем были тренировки, которые дали нам пищу для размышлений".

31 августа сборная России под руководством Черчесова провела товарищеский матч с командой Турции (0:0) в Анталье. В четверг вечером с командой в Москве не тренировались те, кто вышел в стартовом составе на встречу с турками. В пятницу расположение сборной покинул полузащитник Дмитрий Тарасов, получивший травму в прошедшей игре. В субботу и воскресенье футболисты сборной тренировались в полном составе.

"Сделали для себя выводы, из которых будем завтра исходить, - продолжил главный тренер сборной России. - Изначально понятно, что мы играем под флагом национальной сборной и настраиваемся в позитивном русле. Хотелось бы, чтобы к нам пришел зритель, завтра вместе отработаем эту игру".

О сборной Ганы

"Соперник хорош, так как в последних играх не потерпел ни одного поражения. У них играют футболисты из зарубежных клубов", - добавил Черчесов.

Сборная Ганы является одной из сильнейших команд африканского континента. Команда два раза выходила в стадию плей-офф чемпионата мира (1/8 финала в 2006 году и 1/4 финала в 2010-м), а также 4 раза в своей истории побеждала на Кубке Африки. В пяти последних Кубках Африки сборная Ганы неизменно выступала в полуфинале, а в 2016 году досрочно обеспечила себе путевку на финальный турнир 2017 года. Главным тренером сборной является Авраам Грант, возглавлявший английский "Челси" с 2007 по 2008 год, также в составе команды выступают футболисты из ведущих европейских чемпионатов, в частности Дэниел Амарти ("Лестер", Англия), Кристиан Атсу ("Ньюкасл", Англия), Баба Рахман ("Шальке-04", Германия) и Томас Парти ("Атлетико", Испания, Мадрид).

Понятие "свобода, но ответственность"

Также Черчесов высказал мнение, что футболисты сборной России должны быть свободными и раскрепощенными вне поля, но при этом максимально сконцентрированными и ответственными во время матчей.

"На сегодняшний день мы работаем над командным духом, - сообщил Черчесов. - Маленькие ростки этого увидели в игре против Турции. Понятно, что мы в коллективе, но строем никто не ходит. У нас есть понятие: свобода, но ответственность".

"Когда мы на поле - серьезность максимальная, но в остальном футболисты должны иногда расслабляться, - продолжил главный тренер сборной России. - Футболисты сборной должны быть свободными и раскрепощенными, но при этом сконцентрированными и ответственными".

У Дзагоева был риск рецидива травмы

Также Черчесов сообщил, что у полузащитника сборной России Алана Дзагоева был риск рецидива травмы, однако на данный момент он готов к игре с командой Ганы.

"Дзагоева поберегли в Турции, у него была опасность рецидива травмы, но сейчас он готов к игре, - рассказал Черчесов. - Сегодняшняя тренировка даст понять, кто завтра выйдет в стартовом составе сборной. Редко бывает так, что ни у кого ничего не болит. Если у футболиста что-то не болит - это подозрительно, мы ведь не в шахматы играем".

Будем наблюдать за дальнейшим прогрессом Емельянова

Черчесов отметил, что тренерский штаб сборной будет наблюдать за дальнейшим прогрессом полузащитника "Урала" Романа Емельянова. Игрок был вызван в сборную для подготовки к товарищеским матчам с командами Турции и Ганы, однако не был включен в заявку на матч с турками.

"Последняя беседа с Емельяновым была сегодня утром, - рассказал главный тренер сборной России. - Обсуждаем кое- какие нюансы. Будем наблюдать за его дальнейшим прогрессом".

Двумя руками за прощальный матч Широкова

Также Черчесов поддержал идею проведения прощального матча бывшего капитана сборной России Романа Широкова, выступающего в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ) за клуб "Атлантис". "Великолепная идея, двумя руками за прощальный матч Широкова, - заявил Черчесов. - Остальное - дело времени".

Широков, который объявил о завершении карьеры в июле текущего года, выступал за ЦСКА, "Торпедо-ЗИЛ", "Буревестник", "Истру", "Видное", "Сатурн", "Рубин", "Химки", однако самый яркий период карьеры игрока начался в 2008 году с переходом в санкт-петербургский "Зенит". С сине- бело-голубыми полузащитник по два раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, по одному - Кубок страны, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. С 2014 года Широков дважды выступал на правах аренды за "Краснодар", а также провел полсезона в московском "Спартаке". Последним клубом Широкова был московский ЦСКА, в который он перешел минувшей зимой, подписав контракт по схеме "0,5+1".

В сборной России Широков дебютировал в марте 2008 года, с тех пор принял участие в трех чемпионатах Европы, а чемпионат мира 2014 года вынужден был пропустить из-за травмы. В составе команды он сыграл в 57 матчах, отметившись 13 голами.