Дебютант КХЛ китайский "Куньлунь" выиграл второй матч подряд в регулярном чемпионате

ПЕКИН, 5 сентября. /ТАСС/. Пекинский "Куньлунь Ред Стар" обыграл владивостокский "Адмирал" со счетом 6:3, одержав вторую победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Пекине во дворце спорта "Леспортс Центр".

У хозяев отличились Ансси Салмела (4, 48), Вадим Перескоков (18), Янне Яласваара (19), Макс Вярн (27) и Туукка Мянтюля (25). В составе "Адмирала" шайбы забросили Владимир Ткачев (11), Дмитрий Саюстов (30) и Сергей Ильин (40).

На встрече присутствовал вице-премьер Аркадий Дворкович, который перед матчем зачитал приветственное слово президента Владимира Путина.

Матч с "Адмиралом" стал первым для "Куньлуня" на домашней площадке. Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщал, что часть домашних матчей китайской команде предстоит провести на запасной арене в Шанхае из-за большой загрузки дворца спорта "Леспортс Центр".

В своей дебютной игре пекинский клуб на выезде обыграл хабаровский "Амур" со счетом 2:1. После двух матчей "Куньлунь" занимает девятое место с 6 очками в Восточной конференции. "Адмирал" в этом же дивизионе расположился на 12-м месте, имея в активе 5 баллов.

В следующем матче "Куньлунь" в гостях сыграет с нижегородским "Торпедо" 10 сентября. "Адмирал" также на выезде 8 сентября встретится с московским "Спартаком".