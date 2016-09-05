Дворкович: интерес к хоккею в Китае - огромный шаг для развития этого вида спорта

Песков: тема участия в приватизации не затрагивалась на переговорах с руководством КНРЭкономика и бизнес 5 сентября, 17:35
СК: ролики блогера, ловившего покемонов в храме на Урале, содержат признаки экстремизмаПроисшествия 5 сентября, 17:32
Путин во вторник поедет в Самарканд, чтобы "поклониться памяти" КаримоваПолитика 5 сентября, 17:24
Путин: цена на нефть должна быть справедливой, может быть, чуть выше, чем сейчасЭкономика и бизнес 5 сентября, 17:14
Следствие установило личность стрелка, причастного к смерти двух человек в ЕкатеринбургеПроисшествия 5 сентября, 17:13
Кабмин выделил 718 млн руб. на ликвидацию последствий ЧС в ПриморьеПроисшествия 5 сентября, 17:13
Путин: РФ и Япония в вопросе заключения мирного договора не должны искать "красные линии"Политика 5 сентября, 16:58
Путин: отношения РФ и Турции восстанавливаются, хотя и не так быстро, как хочет АнкараМеждународная панорама 5 сентября, 16:53
Путин: Россия готова к восстановлению отношений с СШАПолитика 5 сентября, 16:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Интерес Китая к Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) даст новый импульс для развития мировой хоккейной индустрии. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович перед матчем чемпионата КХЛ между китайским клубом "Куньлунь Ред Стар" и "Адмиралом" из Владивостока в Пекине.
"В первую очередь мы действительно рады тому, что команда из КНР стала участницей КХЛ. Это огромный новый пласт общества и людей. Интерес к хоккею в такой стране, как Китай, - это громадный шаг вперед для развития хоккея в мире, - отметил Дворкович. - Дело начинается с первого шага".
Дворкович отдельно подчеркнул перспективы КХЛ. "Если говорить о коммерческой стороне, то это рынок, если о спортивной - возможность поднять хоккей на новый уровень за счет привлечения огромного числа молодых людей в этот замечательный вид спорта. КХЛ от этого безусловно выиграет, поскольку ее репутация становится все сильнее. И думаю, что она станет очень крупным игроком на этом рынке", - сказал вице-премьер.
"Куньлунь Ред Стар" обыграл владивостокский "Адмирал" со счетом 6:3, одержав вторую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча прошла в Пекине во дворце спорта "Леспортс центр". Матч с "Адмиралом" стал первым для "Куньлуня" на домашней площадке. Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщал, что несколько домашних матчей китайской команде предстоит провести на запасной арене в Шанхае из-за большой загрузки дворца спорта "Леспортс центр".
В следующем матче "Куньлунь" в гостях сыграет с нижегородским "Торпедо" 10 сентября.