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Дворкович: интерес к хоккею в Китае - огромный шаг для развития этого вида спорта

Спорт
5 сентября, 17:42 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Антон Маринин
"Куньлунь Ред Стар" обыграл владивостокский "Адмирал" со счетом 6:3, одержав вторую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ
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ПЕКИН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Интерес Китая к Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) даст новый импульс для развития мировой хоккейной индустрии. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович перед матчем чемпионата КХЛ между китайским клубом "Куньлунь Ред Стар" и "Адмиралом" из Владивостока в Пекине.

"В первую очередь мы действительно рады тому, что команда из КНР стала участницей КХЛ. Это огромный новый пласт общества и людей. Интерес к хоккею в такой стране, как Китай, - это громадный шаг вперед для развития хоккея в мире, - отметил Дворкович. - Дело начинается с первого шага".

Дворкович отдельно подчеркнул перспективы КХЛ. "Если говорить о коммерческой стороне, то это рынок, если о спортивной - возможность поднять хоккей на новый уровень за счет привлечения огромного числа молодых людей в этот замечательный вид спорта. КХЛ от этого безусловно выиграет, поскольку ее репутация становится все сильнее. И думаю, что она станет очень крупным игроком на этом рынке", - сказал вице-премьер.

"Куньлунь Ред Стар" обыграл владивостокский "Адмирал" со счетом 6:3, одержав вторую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча прошла в Пекине во дворце спорта "Леспортс центр". Матч с "Адмиралом" стал первым для "Куньлуня" на домашней площадке. Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщал, что несколько домашних матчей китайской команде предстоит провести на запасной арене в Шанхае из-за большой загрузки дворца спорта "Леспортс центр".

В следующем матче "Куньлунь" в гостях сыграет с нижегородским "Торпедо" 10 сентября.

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