ФК ЦСКА планирует заработать на продаже ВИП-абонементов на сезон $20 млн

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. ЦСКА планирует заработать $20 млн на продаже абонементов в ВИП-ложи на сезон-2016/17. Об этом журналистам сообщил президент московского футбольного клуба Евгений Гинер.

"Мы планируем заработать за сезон на продаже абонементов в ВИП $20 миллионов, - сказал Гинер. - Эти средства в том числе пойдут на погашение кредита ВЭБ".

Первый официальный матч на стадионе состоится 10 сентября - ЦСКА в 6-м туре чемпионата России встретится с грозненским "Тереком".

Стадион ЦСКА был сдан в эксплуатацию в середине августа, вместимость арены - около 30 тысяч зрителей. Арену на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ) начали строить в 2007 году, стоимость ее строительства составила 350 млн долларов. Помимо футбольного стадиона, в комплекс войдут детско-юношеская спортивная школа, музей ФК ЦСКА, гостиница, рестораны и кафе, фирменный магазин атрибутики, медицинский центр. В юго-западной части комплекса была возведена 38-этажная офисная башня в форме футбольного кубка.