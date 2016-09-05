Два бассейна олимпийского уровня появятся в Калининграде после 2018 года

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КАЛИНИНГРАД, 5 сентября. /Корр. ТАСС Александр Архипов/. Два бассейна олимпийского класса будут построены в Калининграде после 2018 года. Об этом заявил врио министра спорта региона Игорь Белоус на встрече с участником Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, пловцом Александром Садовниковым, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Калининградской области.
"Бассейны олимпийского класса появятся в Калининградской области после 2018 года. Уже запроектированы два плавательных сооружения в Калининграде: один появится в парке "Южный", как многофункциональный центр подготовки пловцов, пятиборцев и представителей адаптивного спорта, а другой - в поселке Александра Космодемьянского (в черте Калининграда - прим. ТАСС)", - сказал Белоус, слова которого приводит пресс-служба.
Врио министра спорта подчеркнул, что в области плаванием занимается более 15 тыс. человек, и потребность в новых бассейнах в регионе высока.
В пресс-службе регионального правительства отметили, что на Олимпиаде в Рио область представляли Александр Садовников, который занял восьмое место в соревновании пловцов, и Наталья Ищенко в синхронном плавании. Кроме того, на Олимпиаде выступила Марина Арзамасова - уроженка Калининграда, соревновавшаяся в составе сборной Белоруссии по легкой атлетике.