Тренер ФК "Локомотив" Пашинин вернулся к работе после госпитализации

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МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Старший тренер футбольного клуба "Локомотив" Олег Пашинин в понедельник вернулся к своей работе после госпитализации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного клуба.
Ранее стало известно, что Пашинин попал в больницу в связи с проблемами со спиной.
"Пашинин вернулся сегодня, но еще не до конца поправил свое здоровье. На матче со "Спартаком" он, скорее всего, будет", - сообщили в пресс-службе.
В понедельник "Локомотив" проводит товарищеский матч против тульского "Арсенала". К середине второго тайма счет 1:0 в пользу туляков.
В воскресенье "Локомотив" сыграет в матче шестого тура чемпионата России против московского "Спартака".