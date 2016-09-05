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Тренер ФК "Локомотив" Пашинин вернулся к работе после госпитализации

Спорт
5 сентября, 18:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Ранее стало известно, что старший тренер клуба попал в больницу в связи с проблемами со спиной
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МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Старший тренер футбольного клуба "Локомотив" Олег Пашинин в понедельник вернулся к своей работе после госпитализации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного клуба.

Ранее стало известно, что Пашинин попал в больницу в связи с проблемами со спиной.

"Пашинин вернулся сегодня, но еще не до конца поправил свое здоровье. На матче со "Спартаком" он, скорее всего, будет", - сообщили в пресс-службе.

В понедельник "Локомотив" проводит товарищеский матч против тульского "Арсенала". К середине второго тайма счет 1:0 в пользу туляков.

В воскресенье "Локомотив" сыграет в матче шестого тура чемпионата России против московского "Спартака".

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