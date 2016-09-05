Промоутер: титульный боксерский бой Устинов - Ортис на грани срыва

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бой между "временным" чемпионом мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) кубинцем Луисом Ортисом и россиянином Александром Устиновым на грани срыва. Об этом ТАСС сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

Торги на проведение боя выиграла российская сторона, представленная вице-президентом Федерации профессионального бокса России Андреем Рябинским. Бой планировалось провести 7 октября в Санкт-Петербурге.

"Ортис должен был подписать контракт до 4 сентября, но он этого не сделал. Сторона соперника добивалась того, чтобы допинг-контроль осуществляла американская лаборатория, нас это не устраивало. Теперь мы ждем соответствующего решения от WBA, Устинов должен стать обязательным претендентом и провести бой с победителем поединка Владимир Кличко - Тайсон Фьюри", - сказал Хрюнов.

Ортис владеет титулом "временного" чемпиона мира с октября 2015 года. Всего на его счету 25 побед (22 нокаутом) и ни одного поражения. В активе Устинова 33 победы (24 нокаутом) и одно поражение.