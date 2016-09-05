ХК "Куньлунь" поблагодарил российских специалистов за поддержку в развитии команды

ПЕКИН, 5 сентября. /ТАСС/. Российские специалисты оказывают большую поддержку в развитии китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар". Об этом заявил председатель совета директоров "Куньлуня" Чжао Сяоюй, чьи слова приводит пресс-служба КХЛ.

В понедельник "Куньлунь" обыграл владивостокский "Адмирал" в своем первом домашнем матче в КХЛ со счетом 6:3. На игре в Пекине присутствовали заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович и президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

"Я бы хотел поблагодарить российское правительство в лице Аркадия Дворковича и руководство КХЛ в лице Дмитрия Чернышенко за то, что они смогли приехать в Китай для участия в сегодняшнем мероприятии, - сказал Чжао Сяоюй. - Я полностью согласен с тем, что вступление нашей команды в КХЛ будет способствовать продвижению хоккея в Китае; это хороший шанс для того, чтобы дети и молодежь начинали заниматься данным видом спорта. В нашем клубе работают российские специалисты, что для нас очень важно, они оказывают нам большую поддержку. Российско-китайские отношения имеют стратегический характер, сотрудничество в зимних видах спорта - наше новое направление, которое, как мы надеемся, будет активно развиваться".

Намерение создать команду КХЛ в Китае было обозначено в марте 2016 года. Тогда же президент Международной федерации хоккея Рене Фазель одобрил эту идею и заявил, что это поможет развитию хоккея в стране. А двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отметил, что одной из целей создания команды является поднятие уровня хоккея в Китае к зимним Олимпийским играм 2022 года, которые пройдут в Пекине. В июне "Куньлунь" подписал договор о праве на участие команды в чемпионате КХЛ сезона-2016/17 и стал седьмым по счету иностранным клубом лиги.