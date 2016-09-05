Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ХК "Куньлунь" поблагодарил российских специалистов за поддержку в развитии команды

Спорт
5 сентября, 19:25 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 5, сентября. /ТАСС
Намерение создать команду КХЛ в Китае было обозначено в марте 2016 года
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 5 сентября. /ТАСС/. Российские специалисты оказывают большую поддержку в развитии китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар". Об этом заявил председатель совета директоров "Куньлуня" Чжао Сяоюй, чьи слова приводит пресс-служба КХЛ.

В понедельник "Куньлунь" обыграл владивостокский "Адмирал" в своем первом домашнем матче в КХЛ со счетом 6:3. На игре в Пекине присутствовали заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович и президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

"Я бы хотел поблагодарить российское правительство в лице Аркадия Дворковича и руководство КХЛ в лице Дмитрия Чернышенко за то, что они смогли приехать в Китай для участия в сегодняшнем мероприятии, - сказал Чжао Сяоюй. - Я полностью согласен с тем, что вступление нашей команды в КХЛ будет способствовать продвижению хоккея в Китае; это хороший шанс для того, чтобы дети и молодежь начинали заниматься данным видом спорта. В нашем клубе работают российские специалисты, что для нас очень важно, они оказывают нам большую поддержку. Российско-китайские отношения имеют стратегический характер, сотрудничество в зимних видах спорта - наше новое направление, которое, как мы надеемся, будет активно развиваться".

Намерение создать команду КХЛ в Китае было обозначено в марте 2016 года. Тогда же президент Международной федерации хоккея Рене Фазель одобрил эту идею и заявил, что это поможет развитию хоккея в стране. А двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отметил, что одной из целей создания команды является поднятие уровня хоккея в Китае к зимним Олимпийским играм 2022 года, которые пройдут в Пекине. В июне "Куньлунь" подписал договор о праве на участие команды в чемпионате КХЛ сезона-2016/17 и стал седьмым по счету иностранным клубом лиги.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия и Саудовская Аравия "переломили" нефть
2
Источник: в деле о даче взятки экс-руководству Коми могут появиться новые фигуранты
3
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
4
Путин: справедливая цена на нефть может быть чуть выше, чем сейчас
5
Комитет Европарламента проголосовал за отмену виз для граждан Грузии и Косова
6
Путин: альтернативы нормандского формата нет, но встречи должны улучшать ситуацию
7
Глава "Т Плюс" и совладелец "Реновы" задержаны по подозрению в даче многомиллионной взятки
Темы дня
Реклама