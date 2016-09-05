Клубы Ночной хоккейной лиги 7 сентября проведут матч памяти ярославского "Локомотива"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Клубы Ночной хоккейной лиги "Яр Легенда 17" из Ярославля и "Полет" из Рыбинска 7 сентября проведут матч памяти ярославского "Локомотива". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Подобный мемориальный матч с участием хоккеистов Ночной лиги пройдет в Ярославской области впервые. Игра состоится в Рыбинске.

"Наша главная задача, разумеется, не спортивный результат, а проведение матча памяти "Локомотива", - сказал администратор "Яр Легенды 17" Алексей Преображенский. - И именно в Рыбинске, поскольку этот город находится на некотором расстоянии от Ярославля. Ребята из Рыбинска предложили провести такую встречу у них, мы согласились".

7 сентября 2011 года в результате авиакатастрофы погибла вся команда "Локомотив", вылетевшая на свой первый в новом сезоне матч Континентальной хоккейной лиги. Этот день стал в российском хоккее траурным - матчи чемпионата страны 7 сентября с того времени не проводятся.