Игрок: ХК "Кунлунь" недооценивают, но это только на руку клубу

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ПЕКИН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" недооценивают, но это идет только на пользу команде. Такое мнение высказал капитан клуба финн Янне Яласваара.
В понедельник "Куньлунь" обыграл владивостокский "Адмирал" в своем первом домашнем матче в чемпионате КХЛ со счетом 6:3. На игре в Пекине присутствовали заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович и президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.
"Хорошая игра для нас, хорошо работали в защите в первом и втором периодах. Но потом, когда мы пошли вперед, после быстрой шайбы начали слишком агрессивно себя вести в нападении, дали слабину в защите. В итоге пропустили пару легких шайб", - отметил Яласваара.
На вопрос о перспективах клуба в КХЛ финский игрок пошутил: "Все, мягко говоря, недооценивают наш клуб, но это только нам на руку!"
Матч с "Адмиралом" стал первым для "Куньлуня" на домашней площадке. Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщал, что часть домашних матчей китайской команде предстоит провести на запасной арене в Шанхае из-за большой загрузки дворца спорта "ЛеСпортс центр".
В своей дебютной игре пекинский клуб на выезде обыграл хабаровский "Амур" со счетом 2:1. После двух матчей "Куньлунь" занимает девятое место с шестью очками в Восточной конференции. В следующем матче "Куньлунь" в гостях сыграет с нижегородским "Торпедо" 10 сентября.