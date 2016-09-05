Игрок: на Кубке мира по хоккею есть сборная Канады и все остальные

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /Спец.корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. На Кубке мира по хоккею есть сборная Канады и остальные команды. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной России Евгений Кузнецов.
"Здесь нет ни аутсайдеров, ни фаворитов, все примерно равные команды. Можно считать, что есть сборная Канады и все остальные, - сказал Кузнецов. - А мы будем доказывать, что можем играть в новый, лучший хоккей".
По его словам, российским хоккеистам на турнире нужно играть в комбинационном стиле. "Если будем играть дисциплинированно, в наш хоккей через передачи, то может что-то получиться. Передачи давно доказали, что шайба быстрее движется, чем игрок. Тогда у нас много шансов, можем играть сбалансированно в обороне и атаке", - подчеркнул он.
Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.