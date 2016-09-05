Денисов заявил, что с удовольствием поедет в сборную России при Черчесове

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МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов рассчитывает вернуться в сборную России по футболу. Об этом он заявил журналистам.
Весной 2015 года у Денисова в московском "Динамо" возник конфликт с нынешним главным тренером российской сборной Станиславом Черчесовым.
"Я рассчитываю вернуться, хочу играть на домашнем чемпионате мира, посмотрим, время покажет. Отношения с Саламычем (Станиславом Черчесовым) - мое личное, а сборная есть сборная. Я никогда не откажусь играть за нее, если он меня пригласит, даст шанс, то я с удовольствием поеду", - сказал Денисов.
"Не мое дело, кого назначили главным тренером. Главное, чтобы был результат на чемпионате мира. Если он будет, значит все будет хорошо, если его не будет, значит как всегда все будет плохо", - отметил он.