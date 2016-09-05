Тренер: привлечение болельщиков на трибуны является приоритетной целью ХК "Куньлунь"

ПЕКИН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Дебютант Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) китайский клуб "Куньлунь Ред Стар" должен в первую очередь выполнить задачу по привлечению болельщиков на трибуны. Такое мнение журналистам на пресс-конференции после матча с владивостокским "Адмиралом" высказал главный тренер китайской команды Владимир Юрзинов.

"Куньлунь Ред Стар" обыграл "Адмирал" со счетом 6:3, одержав вторую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча прошла в Пекине во дворце спорта "Леспортс центр". Матч с "Адмиралом" стал первым для "Куньлуня" на домашней площадке.

"Несомненно, перед домашними трибунами очень хотелось выиграть, так как мы очень долго не были на своей арене и игроки хотели себя показать себя с максимально положительной стороны, сделать все для того, чтобы выиграть сегодняшний матч. Я хотел бы сегодня поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать нас, потому что этот матч стал событием в истории китайского хоккея. Мы надеемся, что у нас появятся фанаты, которые поддержат команду, а трибуны будут всегда заполнены", - сказал Юрзинов.

"Хоккей будет развиваться в Китае, если его будут любить. Мы играем для зрителей, это самое главное. Никто не хочет играть при пустых трибунах, поэтому мы в первую очередь должны завоевать болельщиков", - добавил он.

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский отметил готовность инфраструктуры китайского клуба к старту сезона в КХЛ. "Я первый раз в Китае и могу сказать, что мне здесь очень понравилось. Хорошая арена, созданы все условия для профессионального развития этого вида спорта, и главное, чтобы трибуны были заполнены", - сказал Андриевский.

В следующем матче "Куньлунь" в гостях сыграет с нижегородским "Торпедо" 10 сентября. "Адмирал" также на выезде 8 сентября встретится с московским "Спартаком".