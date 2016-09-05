Сборная России по пляжному футболу заняла первое место в группе в первом раунде отбора ЧМ

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РИМ, 5 сентября. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Германии со счетом 7:3 в матче 1-го квалификационного раунда чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдет в багамском Нассау в 2017 году.
В составе российской команды дублем отметились Артур Папоротный и Кирилл Романов, еще по разу отличились Юрий Крашенинников, Антон Шкарин и Дмитрий Шишин.
В матче соперников россиян и норвежцев по группе C сборная Казахстана обыграла команду Норвегии со счетом 3:1. Сборная России с девятью очками заняла в своей отборочной группе первое место. Немцы с пятью очками остались на второй позиции.
Соперники сборной России по следующему раунду турнира определятся во вторник.
В первом раунде квалификационного турнира чемпионата мира 2017 года 28 сборных разбиты на 7 групп. Во второй раунд турнира проходят команды, которые займут два первых места в своей группе и две лучшие сборные, занявшие третьи места. Во втором раунде квалификации 16 сборных будут разбиты на 4 группы. Команды, которые займут первые места в своих группах, напрямую попадают на чемпионат мира.
Отборочный турнир завершится 11 сентября.