Тарасенко уверен, что российские хоккеисты могут добиться победы на Кубке мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России могут выиграть Кубок мира, если у них будет сплоченный коллектив. Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Владимир Тарасенко.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

"Две недели до начала, думаю, еще цели на турнир озвучат. Но мы нацелены на золото - нет смысла ехать на турнир и не ставить какую-то высокую цель, - сказал Тарасенко. - Для победы должен быть хороший коллектив, но я не думаю, что с этим есть проблемы. Если мы будем поддерживать друг друга и биться до конца, то все получится".

Летом стало известно, что форвард станет ассистентом капитана в своем клубе Национальной хоккейной лиги "Сент- Луис Блюз". "По этому поводу особо времени не было порадоваться. Сейчас уже будет турнир, и все мысли заняты сборной России", - отметил он.

По словам Тарасенко, он был готов к требованиям главного тренера команды Олега Знарка на первой тренировке в СК "Юбилейный". "Я знал, какая будет тренировка, какие упражнения, учитывая, что со Знарком довелось поработать еще в Праге. Немного нервничал, поскольку первый день. Всегда перед такими соревнованиями нервничаю, но завтра будет уже получше", - пояснил он.

"Летом был в Новосибирске, потом переехал в Санкт- Петербург пораньше. Работал понемногу над всеми компонентами - бесполезно развивать один навык, поскольку другие утрачиваются. Поэтому надо развиваться, совершенствоваться, улучшать игру во всем", - добавил он.