Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тарасенко уверен, что российские хоккеисты могут добиться победы на Кубке мира

Спорт
5 сентября, 20:41 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
"Для победы должен быть хороший коллектив, но я не думаю, что с этим есть проблемы", - уверен нападающий команды
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России могут выиграть Кубок мира, если у них будет сплоченный коллектив. Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Владимир Тарасенко.

Смотрите также
Стали известны игровые номера хоккеистов сборной России на Кубке мира

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

"Две недели до начала, думаю, еще цели на турнир озвучат. Но мы нацелены на золото - нет смысла ехать на турнир и не ставить какую-то высокую цель, - сказал Тарасенко. - Для победы должен быть хороший коллектив, но я не думаю, что с этим есть проблемы. Если мы будем поддерживать друг друга и биться до конца, то все получится".

Летом стало известно, что форвард станет ассистентом капитана в своем клубе Национальной хоккейной лиги "Сент- Луис Блюз". "По этому поводу особо времени не было порадоваться. Сейчас уже будет турнир, и все мысли заняты сборной России", - отметил он.

По словам Тарасенко, он был готов к требованиям главного тренера команды Олега Знарка на первой тренировке в СК "Юбилейный". "Я знал, какая будет тренировка, какие упражнения, учитывая, что со Знарком довелось поработать еще в Праге. Немного нервничал, поскольку первый день. Всегда перед такими соревнованиями нервничаю, но завтра будет уже получше", - пояснил он.

"Летом был в Новосибирске, потом переехал в Санкт- Петербург пораньше. Работал понемногу над всеми компонентами - бесполезно развивать один навык, поскольку другие утрачиваются. Поэтому надо развиваться, совершенствоваться, улучшать игру во всем", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кубок мира по хоккею
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гендир "Вымпелкома", совладелец "Ренова" и гендир "Т Плюс" подозреваются в даче взяток
2
Путин: альтернативы нормандского формата нет, но встречи должны улучшать ситуацию
3
Россия и Саудовская Аравия "переломили" нефть
4
Адвокат: Челик не стрелял по пилоту российского Су-24 и передал Турции его тело
5
"Левада-Центр" включен в список НКО-иноагентов
6
Комитет Европарламента проголосовал за отмену виз для граждан Грузии и Косова
7
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
Темы дня
Реклама