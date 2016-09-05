Лукин: российские паралимпийцы продолжат защищать свои права в европейских судах

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МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российские паралимпийцы, отстраненные от участия в Играх-2016, продолжат бороться за свои права в европейских судах. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.
В понедельник агентство AP сообщило, что суд Бонна отклонил иск 10 паралимпийцев сборной России к Международному паралимпийскому комитету (МПК).
"У нас многие члены сборной подают иски в национальные суды. Если это иски на решение КАС, то это Швейцария, где находится суд, а если это иски к МПК, то они идут в Германию, где находится его штаб-квартира. Просьба у спортсменов одна - устранить крайнюю несправедливость и допустить ни в чем не повинных людей к участию в Паралимпиаде, поскольку они прошли все квалификационные соревнования и не были уличены ни в каких нарушениях", - рассказал Лукин.
МПК дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в Играх-2016 по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх. 34 атлета подали иски в Спортивный арбитражный суд (CAS), но МПК не согласился на ускоренную процедуру рассмотрения дела, и российские спортсмены также потеряли последний шанс на выступление на Паралимпиаде.