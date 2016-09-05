Писарев заявил, что держит связь с Черчесовым по поводу футболистов молодежной сборной РФ

Источник: задержанных главу "Т Плюс" и совладельца "Реновы" этапируют в КомиПроисшествия 5 сентября, 21:07
"Левада-центр" обжалует в суде включение его в реестр НКО-иностранных агентовПолитика 5 сентября, 21:03
Гендир "Вымпелкома", совладелец "Ренова" и гендир "Т Плюс" подозреваются в даче взятокПроисшествия 5 сентября, 21:02
СМИ: "Манчестер Юнайтед" запретил игрокам меняться футболками с соперникамиСпорт 5 сентября, 20:45
Тренер: привлечение болельщиков на трибуны является приоритетной целью ХК "Куньлунь"Спорт 5 сентября, 19:53
Суд Бонна отклонил требование 10 россиян обязать МПК допустить их к ИграмСпорт 5 сентября, 19:47
Источник: в деле о даче взятки экс-руководству Коми могут появиться новые фигурантыПроисшествия 5 сентября, 19:38
Полиция Киева: акция протеста радикалов у телеканала "Интер" законнаМеждународная панорама 5 сентября, 19:36
Are you the champion? Насколько хорошо вы разбираетесь в творчестве QueenКультура 5 сентября, 19:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХИМКИ /Московская область/, 5 сентября. /Корр. ТАСС. Георгий Гамаев/. Спортивный директор Российского футбольного союза и старший тренер молодежной команды Николай Писарев ведет общение по поводу различных игроков с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Об этом Писарев заявил журналистам после тренировки своей команды.
Молодежная сборная России вернулась в Москву после выездной победы над сборной Фарерских островов (3:0) в отборочном турнире чемпионата Европы 2017 года. В понедельник команда провела открытую тренировку на "Арене-Химки". Во вторник футболистам предстоит встреча с командой Австрии. Игра пройдет на "Арене-Химки", начало - 17:00 мск.
"Мы общались со Станиславом Саламовичем по поводу различных игроков. Общение мы продолжим. Взрослая сборная сыграет свой матч, мы сыграем свой и после обменяемся мнениями", - сказал Писарев.
После семи матчей российские футболисты потеряли шансы на выход в финальную часть турнира. На счету команды 7 очков, у лидеров группы сборных Германии и Австрии в активе 21 и 18 очков соответственно.
Писарев отметил, что несмотря на потерю шансов на выход на чемпионат Европы, у футболистов боевой настрой. "В таком возрасте настроить игроков не очень трудно, все рвутся на поле. Надо взять реванш у австрийцев за поражение в первом матче. Ожидаю хорошей игры от команды", - заявил старший тренер молодежной сборной.
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов также подтвердил журналистам, что проблем с настроем у команды нет. "Тренируемся с полной отдачей, во вторник при своих болельщиках будем играть только на победу. Сборная Австрии - хорошая команда, но мы сможем их победить, если сыграем в свою лучшую игру. Постараюсь проявить себя в матче очень хорошо и доказать Юрию Семину (главный тренер "Локомотива". - Прим. ТАСС), что готов играть за основу в клубе", - сказал Баринов.