Писарев заявил, что держит связь с Черчесовым по поводу футболистов молодежной сборной РФ

ХИМКИ /Московская область/, 5 сентября. /Корр. ТАСС. Георгий Гамаев/. Спортивный директор Российского футбольного союза и старший тренер молодежной команды Николай Писарев ведет общение по поводу различных игроков с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Об этом Писарев заявил журналистам после тренировки своей команды.

Молодежная сборная России вернулась в Москву после выездной победы над сборной Фарерских островов (3:0) в отборочном турнире чемпионата Европы 2017 года. В понедельник команда провела открытую тренировку на "Арене-Химки". Во вторник футболистам предстоит встреча с командой Австрии. Игра пройдет на "Арене-Химки", начало - 17:00 мск.

"Мы общались со Станиславом Саламовичем по поводу различных игроков. Общение мы продолжим. Взрослая сборная сыграет свой матч, мы сыграем свой и после обменяемся мнениями", - сказал Писарев.

После семи матчей российские футболисты потеряли шансы на выход в финальную часть турнира. На счету команды 7 очков, у лидеров группы сборных Германии и Австрии в активе 21 и 18 очков соответственно.

Писарев отметил, что несмотря на потерю шансов на выход на чемпионат Европы, у футболистов боевой настрой. "В таком возрасте настроить игроков не очень трудно, все рвутся на поле. Надо взять реванш у австрийцев за поражение в первом матче. Ожидаю хорошей игры от команды", - заявил старший тренер молодежной сборной.

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов также подтвердил журналистам, что проблем с настроем у команды нет. "Тренируемся с полной отдачей, во вторник при своих болельщиках будем играть только на победу. Сборная Австрии - хорошая команда, но мы сможем их победить, если сыграем в свою лучшую игру. Постараюсь проявить себя в матче очень хорошо и доказать Юрию Семину (главный тренер "Локомотива". - Прим. ТАСС), что готов играть за основу в клубе", - сказал Баринов.