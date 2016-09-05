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Гол футболиста "Спартака" Ананидзе не спас сборную Грузии от поражения от австрийцев

Спорт
5 сентября, 21:22 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 5, сентября. /ТАСС
В составе победителей отличились Мартин Хинтереггер и Марк Янко. У проигравших забитым мячом отметился полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе
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ТБИЛИСИ, 5 сентября. /ТАСС/. Сборная Грузии потерпела поражение от команды Австрии в матче 1-го тура группы D отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу. Встреча проходила в Тбилиси.

В составе победителей отличились Мартин Хинтереггер (16-я минута) и Марк Янко (42). У проигравших забитым мячом отметился полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе (78).

Позднее в понедельник в группе D состоятся матчи Сербия - Ирландия и Уэльс - Молдавия.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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