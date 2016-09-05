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Пловец Садовников сообщил, что доволен своим выступлением на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро

Спорт
5 сентября, 21:26 UTC+3 КАЛИНИНГРАД 5 сентября., /ТАСС
Садовников занял на Играх 8-е место на дистанции 100 м баттерфляем
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КАЛИНИНГРАД, 5 сентября. /ТАСС /. Российский пловец Александр Садовников, занявший 8-е место на дистанции 100 м баттерфляем на Олимпийских играх в Рио-де Жанейро, на встрече со школьниками в Калининграде рассказал, что доволен показанным результатом, но не намерен останавливаться на достигнутом. Слова спортсмена приводит пресс-служба администрации Калининграда.

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"Своим результатом я доволен, но это еще не предел, я буду стараться, чтобы в следующий раз одержать победу", - сказал пловец.

Встреча с участником Олимпийских игр прошла во Дворце спорта "Юность". Глава администрации города Александр Ярошук вручил Садовникову памятную медаль "70 лет городу Калининграду" и денежный сертификат за победу на чемпионате России по плаванию и участие в XXXI летних Олимпийских играх по программе поощрения спортсменов Калининграда за высокие спортивные достижения.

Александр Садовников родился в Калининграде, здесь начал заниматься плаванием, закончил СДЮСШОР № 14 по плаванию, в 2009 году стал мастером спорта. В 2011 году переехал в Волгоград.

В 2014-м Садовников завоевал два золота и серебро юношеской Олимпиады в Китае. "Уезжая для продолжения карьеры в Волгоград, я не терял связь с родиной, ведь все мои друзья и родственники остались здесь. Чувствовал поддержку калининградцев и в Рио-де-Жанейро", - отметил он.

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