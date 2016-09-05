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"Локомотив" обыграл "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Спорт
5 сентября, 21:31 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 5, сентября. /ТАСС
Встреча закончилась со счетом 3:1
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" одержал победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Станислав Чистов (5-я минута), Петри Контиола (6) и Максим Талбот (60). У проигравших отличился Максим Шалунов (14).

В Западной конференции "Локомотив" после шести игр с 13 очками идет на четвертом месте, "Сибирь" в Восточной конференции, набрав 6 баллов, занимает десятую строчку в турнирной таблице.

В следующем матче "Локомотив" 8 сентября в гостях сыграет с тольяттинской "Ладой". "Сибирь" 9 сентября дома примет загребский "Медвешчак".

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