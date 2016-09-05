Сборная Косова свела вничью свой первый матч квалификации чемпионата мира в истории

ХЕЛЬСИНКИ, 5 сентября. /ТАСС/. Сборная Финляндии дома сыграла вничью с командой Косова в матче 1-го тура группы I отборочного раунда чемпионата мира 2018 года. Встреча, прошедшая в Турку, завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев мяч забил Паулус Араюури (18-я минута), у гостей с пенальти отличился уроженец шведского Мальме Валон Бериша (60), который ранее провел 19 игр за команду Норвегии.

Сборной Косова матчем с финнами дебютировала в турнирах, проходящих под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Решение о включении Федерации футбола Косова в состав УЕФА было принято на конгрессе организации в начале мая. За вступление федерации Косова в УЕФА проголосовали 28 членов организации, против - 24, в том числе Российский футбольный союз. 13 мая конгресс ФИФА также проголосовал за принятие Федерации футбола Косова в члены организации.

Частично признанная Республика Косово не является членом ООН. Независимость Косова не признали многие государства, среди которых Россия, Украина, Китай, Индия, Бразилия. Из-за непризнания МИД Украины запретил сборной свой страны проводить домашний матч с командой Косова на территории Украины. В этой связи встреча 3-го тура отборочного раунда Украина - Косово состоится в Болгарии. Во 2-м туре сборная Косова проведет 6 октября домашний матч с командой Хорватии, финны в этот же день в гостях сыграют с исландцами.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре.