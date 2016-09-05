Сборная Косова свела вничью свой первый матч квалификации чемпионата мира в истории

Сборная Косова свела вничью свой первый матч квалификации чемпионата мира в историиСпорт 5 сентября, 23:49
Обама решил не встречаться с оскорбившим его президентом ФилиппинМеждународная панорама 5 сентября, 23:38
Эр-Рияд обвинил Тегеран в попытке политизировать хаджМеждународная панорама 5 сентября, 23:10
Гендиректор "Вымпелкома" Михаил Слободин покинул свой постПроисшествия 5 сентября, 22:49
На площадь Тверской заставы в Москве могут вернуть трамваиМосква 5 сентября, 21:57
Депутаты Рады вывели 70 журналистов "Интера" из заблокированного телецентра в КиевеМеждународная панорама 5 сентября, 21:51
Эксперты: шансы на "заморозку" добычи нефти выросли, но цена $70 за барр. остается мечтойЭкономика и бизнес 5 сентября, 21:31
Источник: задержанных главу "Т Плюс" и совладельца "Реновы" этапируют в КомиПроисшествия 5 сентября, 21:07
"Левада-центр" обжалует в суде включение его в реестр НКО-иностранных агентовПолитика 5 сентября, 21:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХЕЛЬСИНКИ, 5 сентября. /ТАСС/. Сборная Финляндии дома сыграла вничью с командой Косова в матче 1-го тура группы I отборочного раунда чемпионата мира 2018 года. Встреча, прошедшая в Турку, завершилась со счетом 1:1.
В составе хозяев мяч забил Паулус Араюури (18-я минута), у гостей с пенальти отличился уроженец шведского Мальме Валон Бериша (60), который ранее провел 19 игр за команду Норвегии.
Сборной Косова матчем с финнами дебютировала в турнирах, проходящих под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Решение о включении Федерации футбола Косова в состав УЕФА было принято на конгрессе организации в начале мая. За вступление федерации Косова в УЕФА проголосовали 28 членов организации, против - 24, в том числе Российский футбольный союз. 13 мая конгресс ФИФА также проголосовал за принятие Федерации футбола Косова в члены организации.
Частично признанная Республика Косово не является членом ООН. Независимость Косова не признали многие государства, среди которых Россия, Украина, Китай, Индия, Бразилия. Из-за непризнания МИД Украины запретил сборной свой страны проводить домашний матч с командой Косова на территории Украины. В этой связи встреча 3-го тура отборочного раунда Украина - Косово состоится в Болгарии. Во 2-м туре сборная Косова проведет 6 октября домашний матч с командой Хорватии, финны в этот же день в гостях сыграют с исландцами.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре.