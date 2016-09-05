Футболисты сборной Италии обыграли израильтян в матче квалификации ЧМ-2018

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 сентября. /ТАСС/. Сборная Италии обыграла команду Израиля со счетом 3:1 в гостевом матче группы G отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Грациано Пелле (14-я минута), Антонио Кандрева (31, с пенальти) и Чиро Иммобиле (83). У проигравших отличился Таль Бен-Хаим (35). На 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник итальянцев Джорджо Кьеллини. Матч обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

В другом матче группы G сборная Испании разгромила команду Лихтенштейна со счетом 8:0.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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