Футболисты сборной Италии обыграли израильтян в матче квалификации ЧМ-2018

Сборная Косова свела вничью свой первый матч квалификации чемпионата мира в историиСпорт 5 сентября, 23:49
Обама решил не встречаться с оскорбившим его президентом ФилиппинМеждународная панорама 5 сентября, 23:38
Эр-Рияд обвинил Тегеран в попытке политизировать хаджМеждународная панорама 5 сентября, 23:10
Гендиректор "Вымпелкома" Михаил Слободин покинул свой постПроисшествия 5 сентября, 22:49
На площадь Тверской заставы в Москве могут вернуть трамваиМосква 5 сентября, 21:57
Депутаты Рады вывели 70 журналистов "Интера" из заблокированного телецентра в КиевеМеждународная панорама 5 сентября, 21:51
Эксперты: шансы на "заморозку" добычи нефти выросли, но цена $70 за барр. остается мечтойЭкономика и бизнес 5 сентября, 21:31
Источник: задержанных главу "Т Плюс" и совладельца "Реновы" этапируют в КомиПроисшествия 5 сентября, 21:07
"Левада-центр" обжалует в суде включение его в реестр НКО-иностранных агентовПолитика 5 сентября, 21:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 сентября. /ТАСС/. Сборная Италии обыграла команду Израиля со счетом 3:1 в гостевом матче группы G отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Грациано Пелле (14-я минута), Антонио Кандрева (31, с пенальти) и Чиро Иммобиле (83). У проигравших отличился Таль Бен-Хаим (35). На 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник итальянцев Джорджо Кьеллини. Матч обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
В другом матче группы G сборная Испании разгромила команду Лихтенштейна со счетом 8:0.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018