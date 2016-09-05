Отборочный матч ЧМ-2018 Албания - Македония приостановлен из-за непогоды

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СКОПЬЕ, 5 сентября. /ТАСС/. Матч 1-го тура группы G отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Албании и Македонии был приостановлен из-за сильного ливня.
Встреча, которая проходит в Шкодере, была приостановлена на 76-й минуте при счете 1:1 из-за ливня и штормового ветра.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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