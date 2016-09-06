Девять матчей отборочного турнира ЧМ-2018 по футболу пройдут в Европе 6 сентября

ЖЕНЕВА, 6 сентября. /ТАСС/. Первые матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года будут сыграны в группах А, B и H европейской квалификационной зоны.

Группа А

В первых матчах отборочного турнира чемпионата мира в данной группе сборная Белоруссии в Борисове встретится с командой Франции (начало - 21:45 мск), сборная Болгарии в Софии сыграет с командой Люксембурга (21:45 мск), а сборная Швеции сразится с командой Нидерландов (20:45).

Белорусская сборная никогда не играла на крупных турнирах, более того - ни разу не пробивалась даже в стыковые матчи. Подопечные Александра Хацкевича, замечательного в прошлом полузащитника, познавшего вкус больших побед (полуфинал Лиги чемпионов сезона-1998/99 в составе киевского "Динамо"), полны решимости прекратить бесславную традицию, но больший аутсайдер в их группе - только Люксембург. Франция, не выигравшая чемпионат Европы из-за досадного промаха Андре-Пьера Жиньяка в финале с португальцами, - безоговорочный фаворит.

Голландцы, позорно не попавшие на Евро-2016, окрепли и сделают все, чтобы показать, что их зря вычеркнули из числа грандов европейского футбола. Шведы, руководимые новым главным тренером Янне Андерссоном, намерены доказать, что, несмотря на завершение международной карьеры Златаном Ибрагимовичем, все еще остаются крепким орешком. Что касается болгарской сборной, то она, быть может, и не на подъеме, но ее состав по именам смотрится мощнее белорусского - чего стоит, хотя бы, полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов.

Группа B

В первом же туре сильнейшие (на бумаге) команды группы B встретятся друг с другом - в Базеле швейцарцы сойдутся с португальцами, действующими чемпионами Европы (начало - 21:45 мск).

Самый звездный игрок Португалии Криштиану Роналду встречу пропустит - он все еще восстанавливается от травмы, которую получил в финале Евро.

В других матчах группы сборная Андорры примет команду Латвии (21:45 мск), а сборная Венгрии на выезде сыграет с командой Фарерских островов (19:45 мск). Венгры, как известно, недавно вновь опробовали вкус большого футбола, сыграв на чемпионате Европы во Франции (и весьма успешно - они добрались до 1/8 финала). А вот на чемпионатах мира их не было очень давно - с 1986 года.

Группа H

В Зенице сборная Боснии и Герцеговины сыграет с командой Эстонии (начало - 21:45 мск).

Киприоты в Никосии встретятся с бельгийцами (21:45 мск), которые 1 сентября в товарищеском матче в Брюсселе потерпели поражение от испанцев (0:2) - в первой игре испанца Роберто Мартинеса в качестве главного тренера "красных дьяволов". После матча Бельгия - Испания английская газета The Telegraph распространила информацию о том, что возглавить бельгийскую команду вполне мог голландец Луи ван Гал, но, если верить источнику, его видение футбола показалось руководству бельгийской федерации слишком скучным.

В другом матче группы H Алгарве (Португалия) сборная Гибралтара сразится с командой Греции (21:45 мск). Гибралтарская команда проводит официальные домашние игры в Португалии, поскольку ее стадион "Виктория" уж слишком мал.

Регламент

В европейской зоне отбора к чемпионату мира в России 54 команды, они разделены на девять отборочных групп, победители которых выйдут в финальную часть чемпионата мира напрямую. Лучшие восемь команд из сборных, занявших в группах второе место, будут разделены на пары для проведения стыковых матчей, четыре победителя которых сыграют на мировом первенстве. Сборная России не участвует в отборочном турнире, так как является представителем страны-организатора чемпионата мира.

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