Сборная России по футболу сыграет с командой Ганы в рамках подготовки к ЧМ-2018

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сборная России во вторник проведет второй матч в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года - в Москве на стадионе "Локомотив" она встретится с командой Ганы. Игра начнется в 19:00 мск.

31 августа россияне в Анталье сыграли вничью с командой Турции - встреча завершилась со счетом 0:0. Новый главный тренер российской сборной Станислав Черчесов в поединке с турками значительно модернизировал состав по сравнению с тем, который был на провальном для команды чемпионате Европы во Франции - на поле вышли 10 игроков, не участвовавших в Евро-2016. Черчесов после игры заявил, что ничья - закономерный результат, а также, говоря о нереализованных моментах, посетовал на то, что российским футболистам "не хватило инстинкта убийцы". При этом тренер в очередной раз подчеркнул, что матчи сборной России перед Кубком конфедераций 2017 года и чемпионатом мира правильнее называть не товарищескими, а контрольными, поскольку исход в них важен не менее, чем качество игры.

Без Тарасова, но с Дзагоевым

В матче с африканцами не сыграет полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов, получивший серьезную травму в поединке с турецкой командой - у футболиста подозрение на разрыв крестообразных связок колена.

Зато к тренировкам в общей группе приступил хавбек ЦСКА Алан Дзагоев, который пропустил встречу с турками из-за небольшого повреждения. Полностью же состав сборной России выглядит следующим образом: вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА), Сослан Джанаев ("Ростов"), Станислав Крицюк ("Краснодар"); защитники Василий Березуцкий (ЦСКА), Юрий Жирков ("Зенит"), Илья Кутепов ("Спартак"), Федор Кудряшов, Иван Новосельцев (оба - "Ростов"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Терек"), Роман Шишкин ("Локомотив"); полузащитники Юрий Газинский ("Краснодар"), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Емельянов ("Урал"), Александр Ерохин ("Ростов"), Роман Зобнин ("Спартак"), Максим Канунников, Магомед Оздоев (оба - "Рубин"), Алексей Миранчук, Александр Самедов (оба - "Локомотив"), Олег Шатов ("Зенит"); нападающие Дмитрий Полоз ("Ростов") и Федор Смолов ("Краснодар").

Примечательно, что если на поле выйдет Березуцкий, назначенный капитаном команды, то игра с ганцами станет для него 100-й в футболке сборной России.

Черчесов на пресс-конференции, предшествующей матчу с Ганой, отметил, что африканская команда - очень сильный соперник, особо подчеркнув, что россияне настраиваются на игру "в позитивном русле". "На сегодняшний день мы работаем над командным духом. Маленькие ростки этого увидели в игре против Турции. Понятно, что мы в коллективе, но строем никто не ходит. У нас есть понятие: свобода, но ответственность", - сказал тренер.

Африканский гранд

Сборная Ганы (прозвище "черные звезды") - одна из сильнейших команд Африки. Ганская сборная дважды выходила в плей-офф чемпионата мира (1/8 финала в 2006 году и 1/4 финала в 2010-м), четыре раза выигрывала Кубок африканских наций (1963, 1965, 1978, 1982), причем в пяти последних неизменно доходила до полуфинала. Главным тренером команды является израильский специалист Авраам Грант, под руководством которого английский "Челси" дошел до финала Лиги чемпионов сезона-2007/08.

Игроки сборной Ганы выступают в ведущих лигах мира, если говорить о тех, кто был вызван на матч с россиянами, это Дэниел Амарти ("Лестер", Англия), Кристиан Атсу ("Ньюкасл", Англия), Баба Рахман ("Шальке", Германия), Томас Парти ("Атлетико", Испания) и Эммануэль Агеманг-Баду ("Удинезе", Италия). Есть в составе ганской команды и футболист, представляющий чемпионат России - это защитник махачкалинского "Анжи" Джонатан Менса, а вот ганский полузащитник Мубарак Вакасо, ныне играющий за греческий "Панатинаикос", ранее был футболистом казанского "Рубина".

Лидеры ганской сборной нападающие Асамоа Гьян и Андре Айю ("Вест Хэм", Англия) в матче участия не примут. Гьян не прибыл в расположение команды, так как улаживал вопрос о переходе из китайского "Шанхай СИПГ" в "Аль-Ахли" из ОАЭ, а Айю травмирован.

В своем последнем матче сборная Ганы дома сыграла вничью с командой Руанды (1:1) в отборочном турнире Кубка Африки 2017 года. Игра сопровождалась скандалом. Для ганцев встреча не имела турнирного значения - ранее они уже обеспечили себе выход в финальную стадию соревнований, а руководство ганского спорта в целях экономии настаивало, чтобы за сборную с Руандой играли только футболисты местного чемпионата, в результате отказавшись оплачивать легионерам авиаперелеты. Те, однако, все равно прилетели - за свой счет, за что ганское министерство установило самые низкие премиальные.

Россия не проигрывает Африке

Сборная России сыграет с командой Ганы впервые. Это шестая африканская сборная, с которой сыграют россияне. Ранее российская команда встречалась с камерунцами (6:1 на чемпионате мира 1994 года, 0:0 в товарищеском матче в 2011 году), с футболистами Туниса (2:0 на чемпионате мира 2002 года), ивуарийцами (1:1 в товарищеском матче в 2012 году), марокканцами (2:0 в товарищеском матче в 2014 году), алжирцами (1:1 в матче чемпионата мира 2014 года). Никогда не проигрывала африканским командам и сборная СССР

Как ТАСС сообщил коммерческий директор РФС Петр Голунов, по состоянию на утро понедельника на матч Россия - Гана было продано около 12 тысяч билетов, их стоимость - от 300 рублей.

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