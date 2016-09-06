Серена Уильямс побила рекорд Федерера по количеству побед в матчах турниров Большого шлема

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Американская теннисистка Серена Уильямс побила рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству выигранных матчей на турнирах серии Большого шлема.

Уильямс вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке. В 1/8 финала Уильямс, "посеянная" на турнире под первым номером, одержала победу над Ярославой Шведовой из Казахстана со счетом 6:2, 6:3.

На счету американки стало 308 побед в матчах турниров Большого шлема, у Федерера - 307. Ранее Серена побила рекорд легендарной чешки Мартины Навратиловой по количеству побед на главных теннисных турнирах (306). Таким образом, чаще Серены Уильямс на турнирах Большого шлема не побеждал никто.

Открытый чемпионат США по теннису завершится 11 сентября. Турнир проходит в 136-й раз и является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема.