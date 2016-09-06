Бобслей вошел в программу Паралимпийских игр 2022 года в Пекине

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Бобслей станет седьмым видом спорта в программе Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на официальном сайте Международного паралимпийского комитета (МПК).

Программа Игр-2022 может содержать максимум семь видов спорта, в программу Паралимпиады-2018 в Пхенчхане входят шесть - горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, следж-хоккей, пара-сноуборд и керлинг на колясках.

Полное одобрение бобслей получит, если в ближайшие два сезона состоится шесть этапов Кубка мира и чемпионат мира, а в соревнованиях примут участие минимум 12 стран.