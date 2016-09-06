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Британец Энди Маррей вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису

Спорт
6 сентября, 4:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, сентября. /ТАСС
В четвертом круге Маррей, "посеянный" на турнире под вторым номером, одержал победу над представителем Болгарии Григором Димитровым со счетом 6:1, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты
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НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Британский теннисист Энди Маррей вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $46,3 млн), который проходит в Нью-Йорке.

В четвертом круге Маррей, "посеянный" на турнире под вторым номером, одержал победу над представителем Болгарии Григором Димитровым со счетом 6:1, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.

В следующем раунде соперником британского теннисиста станет японец Кей Нисикори (7). Маррей побеждал на турнире в США в 2012 году, когда в финале обыграл серба Новака Джоковича в пяти сетах.

Открытый чемпионат США по теннису завершится 11 сентября. Турнир проходит в 136-й раз и является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема.

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