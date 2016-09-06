Хоккеист Андрей Марков пока не собирается завершать профессиональную карьеру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенз" Андрей Марков пока не собирается завершать профессиональную карьеру. Об этом он рассказал ТАСС.

Марков, которому в декабре исполнится 38 лет, является участником трех Олимпийских игр, пяти чемпионатов мира, а также Кубка мира 2004 года, в 2008 году он стал чемпионом мира. В "Монреале" он выступает с 2000 года, а в последнем сезоне провел за "канадцев" все 82 матча регулярного чемпионата НХЛ, набрав 44 очка (5 голов + 39 передач).

"Заканчивать я пока еще не собираюсь. Не хочу далеко смотреть, сейчас все мысли о Кубке мира, потом начнется сезон, - сказал он. - Что будет на следующий год, об этом подумаю по окончании предстоящего сезона, но есть еще силы, желание. Когда глаза потухнут и не будет желания, тогда можно будет завершать".

По словам Маркова, межсезонье для него не стало коротким, учитывая, что "Монреаль" не попал в плей-офф.

"Из-за этого лето получилось довольно длинным. Подготовка ничем не отличалась от прошлого сезона: все лето я провел во Флориде, работал с моим тренером, агентом и другом Сергеем Березиным. Работаю уже не первый год, он мне помогает. Мы совместно обсуждаем планы моей летней подготовки: меня все устраивает, но иногда мы придумываем что-то новое", - отметил он.

Нынешний контракт Маркова с клубом заканчивается в следующем году. "Я не знаю, что будет на следующий год, ведь всю карьеру я провел в "Монреале", а несколько раз был в такой ситуации, когда у меня оставался один год контракта. Мне много раз задавали вопрос о продлении соглашения, но я всегда отвечал, что мне пока не хочется на эту тему разговаривать. Моя работа - выходить, показывать свою игру и помогать команде выигрывать", - сказал он.

"Приход Радулова изменит игру "Монреаля"

"Монреаль" должен выправить положение, учитывая проведенную в межсезонье селекцию, считает Марков. Летом клуб пополнили, в частности, двукратный олимпийский чемпион защитник Ши Уэбер, а также российский нападающий Александр Радулов.

"Считаю, что нужно реабилитироваться за прошлый сезон, который получился неудачным. Считаю, что с обменом Суббана, приходом Уэбера и Радулова наша игра чуть изменится. Я жду интересного сезона", - подчеркнул он.

Хорошая поддержка

Сборная России может получить хорошую зрительскую поддержку на Кубке мира по хоккею в Торонто, считает Марков. "В Торонто очень много русскоговорящих, и, думаю, у нас будет хорошая поддержка. Тем более наверняка из России приедут за нас поболеть", - сказал он. По словам Маркова, в Монреале, по сравнению с Торонто, местные болельщики своей поддержкой создают дополнительную энергетику во время матчей. "В этих городах болеют по-разному: Торонто - город, где люди больше настроены на решение дел, связанных с бизнесом. Иногда люди там приходят на хоккей, чтобы решить какие-то свои вопросы в этом плане. Еще в течение 5-10 минут после начала матча трибуны пустые, но потом они заполняются. В Монреале такого не увидишь - там люди просто безумно болеют, трибуны всегда полные, придают дополнительную энергию", - отметил он. "Для Знарка в команде нет авторитетов" По мнению защитника, который еще никогда не работал с нынешним главным тренером сборной России Олегом Знарком, у данного специалиста в команде будет железная дисциплина. "Для Олега Валерьевича нет авторитетов, и это правильно. Команда одна, все должны выполнять тренерские требования. Я не сторонник давать прогнозы, но считаю, что если мы сплотимся, станем единым кулаком, командой, то результат придет. Поэтому нужно проникнуться этой идеей и работать на команду", - подчеркнул он. Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.