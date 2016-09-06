Представитель боксера Ортиса не понимает, почему Устинов отказывается от допинг-теста VADA

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Менеджер кубинского боксера Луиса Ортиса Джей Хименес не понимает, почему россиянин Александр Устинов отказывается пройти допинг-тест Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA). Слова Хименеса передает портал Boxingscene.

Бой между "временным" чемпионом мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Ортисом и Устиновым планировалось провести 7 октября в Санкт-Петербурге. Однако ранее промоутер Устинова Владимир Хрюнов сообщил ТАСС, что поединок на грани срыва, так как Ортис не подписывает контракт из-за того, что Устинов отказывается проходить допинг-тест в американской лаборатории.

"Это ложь, мы подписали соглашение, но с условием, что состоится тестирование VADA, - сказал Хименес. - У меня есть письмо от WBA, в котором сказано, что без тестирования VADA бой не состоится. Я не знаю, почему они не согласны на прохождение допинг-контроля. Я ни в чем не подозреваю Устинова, просто хочу защитить моего боксера и не вижу в этом ничего предосудительного".

Ортис владеет титулом "временного" чемпиона мира с октября 2015 года. Всего на его счету 25 побед (22 нокаутом) и ни одного поражения. В активе Устинова 33 победы (24 нокаутом) и одно поражение.