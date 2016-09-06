Президент "Йокерита": основная цель клуба - попадание в финал Кубка Гагарина

Празднования 100-летия Мурманска пройдут с участием оркестра Мариинки и театра МаяковскогоНовости Мурманской области 6 сентября, 13:34
Роскосмос ожидает существенного сокращения финансирования из бюджетаКосмос 6 сентября, 13:31
В ЕС потребовали независимого расследования нападения на телеканал "Интер"Международная панорама 6 сентября, 13:27
Фестиваль "Московское кино" откроет осенний цикл уличных мероприятийМосква 6 сентября, 13:22
"Главные события не были связаны с экономикой": мировые СМИ о саммите G20Международная панорама 6 сентября, 13:18
Умер худрук театра им. Моссовета Павел ХомскийКультура 6 сентября, 13:10
"Матч ТВ" отказался от трансляций Паралимпийских игр в Рио-де-ЖанейроСпорт 6 сентября, 13:10
Столыпинский клуб обнародует доклад о первоочередных мерах в российской экономикеЭкономика и бизнес 6 сентября, 13:06
Выход "Смешарики. Начало" в американский прокат запланирован на начало 2017 годаКультура 6 сентября, 13:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Артур Кутуев/. Задачей-минимум для финского клуба "Йокерит" на сезон-2016/17 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является выход во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, а главной целью - борьба за главный трофей в финальной серии. Об этом ТАСС заявил президент и исполнительный директор клуба Юкка Кохонен.
"Наша основная задача - попадание в плей-офф Кубка Гагарина, где мы как минимум хотим дойти до второго раунда, улучшив прошлогодний результат. Однако наша настоящая цель - выиграть финал Западной конференции, чтобы затем в решающем матче плей-офф КХЛ побороться за главный трофей", - сказал Кохонен.
В прошлом сезоне "Йокерит" занял второе место в Западной конференции, однако в первом же раунде вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив в серии нижегородскому "Торпедо" со счетом 2-4. Лучшим достижением шестикратного чемпиона Финляндии в КХЛ, выступающего в лиге с сезона-2014/15, является четвертьфинал Кубка Гагарина в том же сезоне.
По словам президента клуба, старт команды в девятом сезоне КХЛ из семи гостевых матчей подряд не является большой проблемой, так как потом даст возможность провести полноценный период восстановления игроков, а длительная выездная серия поможет еще больше сплотить команду в единый коллектив. Несмотря на отрицательные результаты команды в двух последних матчах против "Сочи" и "Торпедо" (2:3, 1:3), руководство клуба удовлетворено качеством демонстрируемой игры и уверено в команде и работе тренерского штаба.
Также Кохонен сообщил, что трансферная деятельность клуба в начавшемся сезоне завершена. "Процесс комплектования команды на сезон завершен, трансферов новых игроков не планируется, хотя тренерский штаб оставил несколько резервных мест в заявке клуба на случай непредвиденных ситуаций или травм хоккеистов. Финские игроки являются приоритетными для комплектования состава "Йокерита", однако с учетом таланта российских хоккеистов не исключено, что в будущем команду могут пополнить игроки из России", - добавил собеседник ТАСС.
В прошедшем межсезонье клуб пополнили несколько новичков, среди которых нападающие Брайан О'Нилл из США ("Нью-Джерси Дэвилз"), финны Маси Марьямяки ("Эссят") и Марко Анттила ("Эребру"), а также канадский защитник Чарльз Геноуэй ("Спартак"). Ближайшую встречу в рамках КХЛ клуб проведет 6 сентября в гостях против челябинского "Трактора". На текущий момент "Йокерит" с тремя очками после трех игр занимает 12-е место в Западной конференции.