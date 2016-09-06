Президент "Йокерита": основная цель клуба - попадание в финал Кубка Гагарина

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Артур Кутуев/. Задачей-минимум для финского клуба "Йокерит" на сезон-2016/17 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является выход во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, а главной целью - борьба за главный трофей в финальной серии. Об этом ТАСС заявил президент и исполнительный директор клуба Юкка Кохонен.

"Наша основная задача - попадание в плей-офф Кубка Гагарина, где мы как минимум хотим дойти до второго раунда, улучшив прошлогодний результат. Однако наша настоящая цель - выиграть финал Западной конференции, чтобы затем в решающем матче плей-офф КХЛ побороться за главный трофей", - сказал Кохонен.

В прошлом сезоне "Йокерит" занял второе место в Западной конференции, однако в первом же раунде вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив в серии нижегородскому "Торпедо" со счетом 2-4. Лучшим достижением шестикратного чемпиона Финляндии в КХЛ, выступающего в лиге с сезона-2014/15, является четвертьфинал Кубка Гагарина в том же сезоне.

По словам президента клуба, старт команды в девятом сезоне КХЛ из семи гостевых матчей подряд не является большой проблемой, так как потом даст возможность провести полноценный период восстановления игроков, а длительная выездная серия поможет еще больше сплотить команду в единый коллектив. Несмотря на отрицательные результаты команды в двух последних матчах против "Сочи" и "Торпедо" (2:3, 1:3), руководство клуба удовлетворено качеством демонстрируемой игры и уверено в команде и работе тренерского штаба.

Также Кохонен сообщил, что трансферная деятельность клуба в начавшемся сезоне завершена. "Процесс комплектования команды на сезон завершен, трансферов новых игроков не планируется, хотя тренерский штаб оставил несколько резервных мест в заявке клуба на случай непредвиденных ситуаций или травм хоккеистов. Финские игроки являются приоритетными для комплектования состава "Йокерита", однако с учетом таланта российских хоккеистов не исключено, что в будущем команду могут пополнить игроки из России", - добавил собеседник ТАСС.

В прошедшем межсезонье клуб пополнили несколько новичков, среди которых нападающие Брайан О'Нилл из США ("Нью-Джерси Дэвилз"), финны Маси Марьямяки ("Эссят") и Марко Анттила ("Эребру"), а также канадский защитник Чарльз Геноуэй ("Спартак"). Ближайшую встречу в рамках КХЛ клуб проведет 6 сентября в гостях против челябинского "Трактора". На текущий момент "Йокерит" с тремя очками после трех игр занимает 12-е место в Западной конференции.