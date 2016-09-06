Первый канал покажет все матчи сборной России на Кубке мира по хоккею

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Первый канал покажет в прямом эфире все матчи сборной России на Кубке мира по хоккею, который пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала.

"С 18 сентября все матчи России на Кубке мира по хоккею - в прямом эфире "Первого", - отметили в пресс-службе телеканала.

На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Финляндии и со сборной молодых звезд Северной Америки. Первую встречу россияне проведут против шведов 18 сентября.