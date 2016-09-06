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СМИ: Гвардиола является самым высокооплачиваемым футбольным тренером мира

Спорт
6 сентября, 10:47 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, сентября. /ТАСС
Зарплата испанца составляет 15,3 млн фунтов
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Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола

© EPA/MARIO CRUZ

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Наставник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признан самым высокооплачиваемым тренером в мире. Это следует из рейтинга, опубликованного изданием Telegraph.

Зарплата испанца составляет 15,3 млн фунтов. На втором месте в списке находится итальянский тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти с годовым заработком 12,6 млн фунтов. На третьей строчке - главный тренер "Манчестер Юнайтед" португалец Жозе Моуринью с 12,3 млн фунтов.

Далее в рейтинге в порядке убывания располагаются Арсен Венгер ("Арсенал", 8,9 млн фунтов), Луис Энрике ("Барселона", 7,2 млн), Юрген Клопп ("Ливерпуль", 7 млн), Антонио Конте ("Челси", 6,6 млн), Рональд Куман ("Эвертон", 6 млн), Диего Симеоне ("Атлетико", 5,1 млн), Зинедин Зидан ("Реал", 4,6 млн). В десятке оказалось шесть тренеров клубов Английской премьер-лиги.

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