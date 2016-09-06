Российские хоккеисты приняли участие в фотосессии перед Кубком мира

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России приняли участие в индивидуальной фотосессии перед стартом Кубка мира в Канаде.
Каждый игрок снялся для профайлов, которые будут использоваться в том числе и для официального сайта Кубка мира, а также других медиаресурсов, связанных с Национальной хоккейной лигой (НХЛ).
В пресс-службе Федерации хоккея России ТАСС рассказали, что команде, как и всем участникам Кубка мира, НХЛ выделила чартеры для переездов на контрольные матчи и в Торонто, где пройдет турнир. "Лига сама оплачивает поездки команды на выставочные игры", - сообщили в пресс-службе.
Кубок мира пройдет с 17 сентября по 1 октября.