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СМИ: футболисты сборной Сальвадора отказались от взятки за сдачу матча отбора ЧМ-2018

Спорт
6 сентября, 11:04 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, сентября. /ТАСС
Команда Сальвадора потеряла шансы на продолжение борьбы в квалификационном турнире зоны Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна
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ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Игроки сборной Сальвадора отказались от денег, которые им предлагали за сдачу матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года против команды Канады. Об этом сообщает английское издание The Sun.

Футболисты на специальной пресс-конференции включили аудиозапись, на которой каждому игроку за поражение предлагается до $2700.

Команда Сальвадора потеряла шансы на продолжение борьбы в квалификационном турнире зоны Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Сборной Канады для сохранения шансов на попадание на чемпионат мира необходимо обыгрывать команду Сальвадора в домашнем матче, который пройдет 7 сентября.

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