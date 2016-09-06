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Минспорт: самбо имеет хорошие перспективы на включение в программу Олимпийских игр

Спорт
6 сентября, 11:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
"Сейчас вид спорта развивается, есть более 80 национальных федераций", - заявил заместитель министра спорта РФ Павел Колобков
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Самбо имеет хорошие перспективы на включение в программу летних Олимпийских игр, для выполнения данной цели создана специальная программа. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра спорта РФ Павел Колобков.

"Основная задача - продвижение самбо в олимпийскую программу, - сказал Колобков. - Сейчас вид спорта развивается, есть более 80 национальных федераций. У Всероссийской федерации самбо есть программа для работы по включению вида спорта в олимпийскую семью. Я считаю, что у самбо хорошие перспективы в этом направлении, но для этого нужно провести большую работу".

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