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В IBU были объективны при выборе Тюмени столицей ЧМ-2021 по биатлону

Спорт
6 сентября, 11:34 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, сентября. /ТАСС
Российский город набрал 25 голосов, тогда как соперники Нове-Место (Чехия) и Поклюка (Словения) - 11 и 13 соответственно
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Большинство членов Международного союза биатлонистов (IBU) голосовали объективно за проведение в Тюмени чемпионата мира по биатлону в 2021 году, взвесив все "за" и "против", сообщил  журналистам губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Члены Международного союза биатлонистов 4 сентября в заключительный день работы конгресса в Кишиневе по итогам тайного голосования отдали право на проведение чемпионата мира 2021 года Тюмени. Российский город набрал 25 голосов, тогда как соперники Нове-Место (Чехия) и Поклюка (Словения) - 11 и 13 соответственно.

"Изначально было непонятно, чем будут руководствоваться члены IBU при голосовании, когда Международный олимпийский комитет рекомендует не проводить мировых соревнований в России, но дает некий люфт для окончательного принятия решения федерациям. Большинство членов IBU голосовали объективно, взвесив все "за" и "против". Все дни участия в конгрессе в Кишиневе я вел переговоры с представителями биатлонного сообщества, гостями форума, объясняя желание жителей региона увидеть у себя праздник биатлона и заверяя в стопроцентной готовности одного из лучших стадионов мира - центра "Жемчужина Сибири", - подчеркнул губернатор.

По его словам, голосование показало, что "часть Европы категорически настроена на запрет проведения крупных международных соревнований по зимним видам спорта в России". "При объективно сильной заявке Тюменской области мы только слегка перешли необходимый для победы в первом туре рубеж и получили 25 голосов из 49 возможных", - отметил глава региона.

Якушев считает, что сейчас спортивным чиновникам России предстоит очень серьезно работать над имиджевой составляющей страны. "Наша деятельность в дни конгресса IBU показала, что это возможно. И сегодня есть люди в мире и, в частности, в Европе, которые готовы разговаривать с Россией, находить компромиссные решения и точки соприкосновения", - сказал губернатор.

9 сентября в Тюмени состоится митинг, приуроченный проведению в Тюменской области чемпионата мира по биатлону в 2021 году.

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