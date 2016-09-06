Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Знарок: сборной России по хоккею тяжело подстраиваться под правило НХЛ по составу команды

Спорт
6 сентября, 12:24 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября
Материал из 1 страницы
Олег Знарок

Олег Знарок

© Артем Коротаев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборной России тяжело подстраиваться под правило Национальной хоккейной лиги (НХЛ), согласно которому за 100 дней до Кубка мира нужно называть состав своей команды. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Олег Знарок.

Читайте также новости по теме:
Кубок мира по хоккею
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив
Первый канал покажет все матчи сборной России на Кубке мира по хоккею
Овечкин занимается в одном звене с Кучеровым на тренировке сборной России
Стали известны игровые номера хоккеистов сборной России на Кубке мира

По регламенту каждая команда называла предварительный состав в начале марта и окончательный - в конце мая. Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

"Тяжело подстраиваться под такое правило - за 100 дней называть составы, но приходится, - сказал Знарок. - Надо и свои какие-то правила устанавливать".

Россияне в рамках подготовки к Кубку мира в СК "Юбилейный" проведут товарищеский матч с командой Чехии 8 сентября. Также россияне и чехи сыграют между собой 10 сентября в Праге. В последнем товарищеском матче сборная России сыграет с канадцами в Питтсбурге 14 сентября.

По словам тренера, он уже определился с тремя звеньями в сборной. "Хорошо, что у нас есть три контрольные игры, будем играть, смотреть, - подчеркнул он. - С сочетанием большинства мы сегодня попробовали, посмотрим".

По мнению тренера, обилие замен в составах команд не всегда означает, что игроки травмированы. Несколько замен сделали чехи перед турниром. "Не знаю, травмы или нет. Это отговорки, просто человек в состав не проходит", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кубок мира по хоккею
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
2
У блогера, ловившего покемонов в храме на Урале, обнаружили шпионскую авторучку
3
СМИ: президент Филиппин сожалеет о своем высказывании по поводу Обамы
4
Президентский комитет ПАСЕ в полном составе приезжает в Москву
5
Девочка, жестоко избитая в пригороде Читы, скончалась в больнице
6
Собянин: эстакада на Липецкой улице Москвы уберет "вечную пробку"
7
Спасатели поймали львенка, гулявшего по центру Уфы
Темы дня
Реклама