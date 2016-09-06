Знарок: сборной России по хоккею тяжело подстраиваться под правило НХЛ по составу команды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборной России тяжело подстраиваться под правило Национальной хоккейной лиги (НХЛ), согласно которому за 100 дней до Кубка мира нужно называть состав своей команды. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Олег Знарок.

По регламенту каждая команда называла предварительный состав в начале марта и окончательный - в конце мая. Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

"Тяжело подстраиваться под такое правило - за 100 дней называть составы, но приходится, - сказал Знарок. - Надо и свои какие-то правила устанавливать".

Россияне в рамках подготовки к Кубку мира в СК "Юбилейный" проведут товарищеский матч с командой Чехии 8 сентября. Также россияне и чехи сыграют между собой 10 сентября в Праге. В последнем товарищеском матче сборная России сыграет с канадцами в Питтсбурге 14 сентября.

По словам тренера, он уже определился с тремя звеньями в сборной. "Хорошо, что у нас есть три контрольные игры, будем играть, смотреть, - подчеркнул он. - С сочетанием большинства мы сегодня попробовали, посмотрим".

По мнению тренера, обилие замен в составах команд не всегда означает, что игроки травмированы. Несколько замен сделали чехи перед турниром. "Не знаю, травмы или нет. Это отговорки, просто человек в состав не проходит", - сказал он.