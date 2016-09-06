"Матч ТВ" в полном объеме осветит турнир для отстраненных от Игр-2016 паралимпийцев РФ

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Телеканал "Матч ТВ" полномасштабно осветит турнир для отстраненных от Паралимпийских игр 2016 года в бразильском Рио-де-Жанейро российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в Играх 2016 года. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Рио-де- Жанейро. Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

"В сентябре "Матч ТВ" полномасштабно осветит турнир для отстраненных от Паралимпиады в Рио российских спортсменов, который пройдет на спортивных объектах Подмосковья, - говорится в сообщении пресс-службы. - Для своих телезрителей в новом телесезоне субхолдинг также запланировал к показу уникальный документальный многосерийный цикл о чемпионах - паралимпийцах "Безграничные возможности" и несколько премьерных проектов о героях российского паралимпийского движения".

В турнире, который состоится на площадках учебно-тренировочных центров "Новогорск" и "Озеро Круглое", а также спортивных базах Москвы и Московской области 8-9 сентября, примут участие 263 спортсмена. Церемония открытия пройдет 7 сентября в московском "Крокус Сити Холле".

Соревнования будут проходить по 18 дисциплинам: академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, легкая атлетика, пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба, стрельба из лука, велоспорт, волейбол сидя, голбол, дзюдо, конный спорт, настольный теннис, теннис на колясках, триатлон, фехтование на колясках, мини-футбол, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом. Ранее депутат Госдумы, член Совета спортсменов МПК Михаил Терентьев сообщил ТАСС, что соревнования пройдут по семи видам спорта, еще по 11 планируются мастер-классы.