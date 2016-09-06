Тренерский штаб клуба КХЛ "Барыс" во главе с Назаровым отправлен в отставку

АСТАНА, 6 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб астанинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" во главе с Андреем Назаровым отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"За неудовлетворительные спортивные результаты попечительским советом корпоративного фонда "Фонд социальных проектов" 6 сентября 2016 года принято решение о досрочном прекращении трудового договора с тренерским штабом ХК "Барыс" во главе с главным тренером Андреем Назаровым", - говорится в сообщении пресс-службы.