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Чемпион ОИ-2016 Халмурзаев приедет в Хабаровск на чемпионат России по дзюдо

Спорт
6 сентября, 13:08 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
Предстоящий чемпионат России по дзюдо впервые пройдет на Дальнем Востоке
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ХАБАРОВСК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Олимпийский чемпион 2016 года дзюдоист Хасан Халмурзаев приедет в Хабаровск на чемпионат России, который пройдет с 8 по 11 сентября. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной сборной Эцио Гамба.

"Я, конечно, никого не принуждал ехать на чемпионат в Хабаровск, но Хасан Халмурзаев, кажется, едет", - сказал Гамба. Он также отметил, что после Олимпиады никто из спортсменов пока не делал официальных заявлений о завершении карьеры.

"Сразу после Олимпиады, на горячую голову таких решений принимать нельзя, они будут сделаны через два месяца. Будет несколько человек, которые сменят ракурс, позицию в мире дзюдо", - уточнил Гамба.

Он добавил, что изменения будут сделаны и в тренерском штабе национальной сборной по дзюдо. "Мы 8 лет работали в одном направлении, нужно что-то модифицировать, внедрять новое. Поэтому будем привлекать новых тренеров, а старые кадры задействовать на новых направлениях", - сказал главный тренер национальной сборной по дзюдо. В частности, сказал Гамба, предполагается один-два раза в месяц проводить образовательные семинары в регионах России.

Итальянский дзюдоист, олимпийский чемпион 1980 года тренирует сборную России по дзюдо с 12 ноября 2008 года. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне мужская сборная России под его руководством впервые в своей истории завоевала золотые медали и взяла 5 медалей из 7 возможных. На Олимпиаде в Рио мужская сборная России выиграла две золотые медали. 8 января 2016 года Гамба получил гражданство РФ.

Гамба приехал на чемпионат России по дзюдо в Хабаровск в качестве почетного гостя, сейчас он проводит семинар для тренеров и судей. Чемпионат пройдет с 8 по 11 сентября в Хабаровске, в спортивно-зрелищном комплексе "Платинум-Арена". Предстоящий чемпионат России по дзюдо станет 25-м по счету и впервые пройдет на Дальнем Востоке, ожидается, что он соберет 500 сильнейших спортсменов страны.

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