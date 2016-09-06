"Матч ТВ" отказался от трансляций Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Спортивный телеканал "Матч ТВ" не будет показывать трансляции с Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщила пресс-служба канала.

"Матч ТВ" всегда придавал большое значение освещению паралимпийского движения. Субхолдинг не имеет обязательств по трансляциям Паралимпиады в Рио, поэтому освещение результатов Игр будет проводиться в новостных программах", - говорится в сообщении.

Вместо Паралимпиады, как информирует пресс-служба, телеканал полномасштабно осветит турнир для отстраненных от Паралимпиады в Рио российских спортсменов, который пройдет в сентябре на спортивных объектах Подмосковья.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в Играх 2016 года. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Рио-де-Жанейро.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.