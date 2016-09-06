Гамба: повторить результаты ОИ-2012 дзюдоистам РФ помешали четыре месяца инквизиции

ХАБАРОВСК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Повторить результаты Олимпиады в Лондоне российским дзюдоистам помешали четыре месяца тотальной инквизиции, которые предшествовали Играм в Рио-де-Женейро. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по дзюдо Эцио Гамба.

"Если бы перед Рио не было бы всех сложностей и перепитий, четырех месяцев кошмара и тотальной инквизиции - 250 разных контролей на допинг, мельдоний и другие препараты, - то мы бы побили лондонские результаты. Медалей были достойны и Пуляев, и Денисов. Когда я говорю про медали, я имею в виду полную победу и золотые медали", - сказал Гамба.

Итальянский дзюдоист, олимпийский чемпион 1980 года тренирует сборную России по дзюдо с 12 ноября 2008 года. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне мужская сборная России под его руководством впервые в своей истории завоевала золотые медали и взяла 5 медалей из 7 возможных. На Олимпиаде в Рио мужская сборная России выиграла две золотые медали, у женщин бронзовую медаль завоевала Наталья Кузютина. 8 января 2016 года Гамба получил гражданство РФ.

Гамба приехал на чемпионат России по дзюдо в Хабаровск в качестве почетного гостя. Турнир пройдет с 8 по 11 сентября в Хабаровске, в спортивно-зрелищном комплексе "Платинум-Арена". Предстоящий чемпионат России по дзюдо станет 25-м по счету и впервые пройдет на Дальнем Востоке, ожидается, что он соберет 500 сильнейших спортсменов страны.