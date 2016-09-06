Участники конкурса Минспорта РФ "Спортивная семья" борются за выход во всероссийский этап

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Участники конкурса Министерства спорта РФ "Спортивная семья" соперничают за выход во всероссийский этап соревнований, который пройдет в Санкт-Петербурге с 28 сентября по 3 октября. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете конкурса.

Конкурс "Спортивная семья" проводится в три этапа. Первый проходил в субъектах Российской Федерации с 20 июня по 31 августа текущего года. Второй отборочный этап состоялся в период с 1 по 7 сентября. В конкурсе участвуют семьи, состоящие из двух взрослых (папа и мама), а также двух детей в возрасте от 7 до 12 лет.

В настоящее время на сайте телеканала "Санкт-Петербург" starts.topspb.tv идет народное голосование за выход участников во всероссийский этап конкурса. До 1 сентября в редакцию телеканала поступили видео-открытки семей из 11 субъектов РФ. Задача команд, желающих сразиться в полуфинальных поединках самой известной семейной телепередачи, заключалась в том, чтобы максимально оригинально представить широкой публике свою спортивную семью.

На данный момент в голосовании лидируют семья Кощеевых из Удмуртии и семья Туйчиевых, представляющая Курганскую область. За каждую из них свои голоса отдали свыше трех тысяч зрителей. Народное голосование продлится до 7 сентября.

Всероссийский этап конкурса "Спортивная семья" состоит из трех физкультурных мероприятий - двух полуфиналов и одного финала. Формат физкультурных мероприятий - эстафета "Веселые старты". Этапы эстафет будут проходить также на современных спортивных объектах, построенных в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы".