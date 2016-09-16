Кросби, Малкин или Овечкин — уагадай звезд Кубка мира

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В субботу, 17 сентября, в Канаде после 12-летней паузы стартует Кубок мира. В турнире примут участие сильнейшие команды планеты — сборные Канады, России, Финляндии, Швеции, США и Чехии.
Кроме того, специально для участия в Кубке мира были сформированы сборные Северной Америки (составлена из игроков США и Канады не старше 23 лет) и Европы (составлена из игроков, представляющих все европейские страны, кроме уже упомянутых).
ТАСС предлагает вам проверить, насколько хорошо вы знаете хоккеистов, которые станут главными действующими лицами Кубка мира.
Представление команд — участниц Кубка мира по хоккею
Хоккеисты, пропускающие Кубок мира — 2016
Расписание матчей Кубка мира по хоккею 2016 года