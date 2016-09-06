Назаров не подавал заявление об отставке с поста тренера сборной Казахстана по хоккею

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Андрей Назаров не подавал заявление об отставке с поста главного тренера сборной Казахстана по хоккею. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе Федерации хоккея Казахстана.

Тренерский штаб клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" во главе с 42-летним Назаровым был отправлен в отставку за неудовлетворительные спортивные результаты. После этого в СМИ появилась информация, что Назаров также покинул пост главного тренера сборной Казахстана.

"Решение об отставке Назарова может быть принято только по итогам заседания исполкома федерации. Пока он не собирался. Официального заявления об отставке от Назарова в федерацию не поступало", - сообщили в пресс-службе.

Сборная Казахстана не вышла в финальный турнир Олимпиады 2018 года.